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Визначився із країною продовження кар’єри: Марлос зробив вибір

Визначився із країною продовження кар’єри: Марлос зробив вибір

Київ • УНН

 • 19288 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Колишній півзахисник донецького “Шахтаря” та збірної України Марлос висловився про своє майбутнє, а саме назвав країну в якій продовжить кар’єру, повідомляє УНН з посиланням на “Superesportes”.

Деталі

33-річний гравець вирішив виступати у США, оскільки не отримав пропозиції від бразильського клубу “Атлетико Паранаенсе”.

“Вирішив грати у США, бо не було пропозиції від „Атлетико Паранаенсе“. Я розчарований, але є як є. У мене були пропозиції від „Сан-Паулу“, „Атлетико Мінейро“ та деяких інших бразильських клубів. Я відхилив їх усі. Так буває, життя триває. Не думаю, що перейду до „Паранаенсе“ у майбутньому. Я був доступний, але вони не зробили мені пропозиції. Я відмовився від продовження контракту із „Шахтарем“ для того, аби все зробити правильно, але коли приїхав, то виявилося, що до мене немає інтересу з боку клубу. У будь-якому разі продовжуватиму підтримувати команду”, — зазначив Марлос.

Доповнення

У складі “Шахтаря” футболіст виступав у 2014-2021 роках (179 поєдинків, 59 голів). За збірну України Марлос зіграв 27 матчів і забив один м’яч.

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