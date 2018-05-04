Определился второй финалист Лиги Европы УЕФА

После нулевого первого тайма, в котором “Зальцбург” выглядел не слишком уверенно, казалось, что австрийцы в первую очередь думают о том, как бы не пропустить. Однако во второй части баталии на поле была совсем другая картина. Чемпион Австрии вполне доминировал, атаковал и дважды добился успеха стараниями Айдара, который совершил блестящий сольный проход, и Шлагер, после удара которого Сарр срезал мяч в собственные ворота — 2: 0.

По сумме двух встреч цифры на табло стали 2:2, и судьбу 2-матчевой противостояния решил овертайм. Во второй 15-минутке гол Роланду принес выигрыш “Марселю”.

Добавим также, “Марсель” вышел в финал, где 16 мая встретится с “Атлетико”.