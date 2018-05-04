Визначився другий фіналіст Ліги Європи УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Зальцбургу чемпіон Австрії “Ред Булл Зальцбург” приймав французький “Марсель” за право зіграти у фіналі Ліги Європи, повідомляє УНН.
Після нульового першого тайму, в якому “Зальцбург” виглядав не надто впевнено, здавалося, що австрійці в першу чергу думають про те, як би не пропустити. Однак у другій частині баталії на полі була зовсім інша картина. Чемпіон Австрії цілком домінував, атакував і двічі домігся успіху стараннями Айдара, який вчинив блискучий сольний прохід, і Шлагера, після удару якого Сарр зрізав м’яч у власні ворота — 2:0.
За сумою двох зустрічей цифри на табло стали 2:2, і долю 2-матчевого протистояння вирішив овертайм. У другій 15-хвилинці гол Роланду приніс виграш “Марселю”.
Додамо також, “Марсель” вийшов у фінал, де 16 травня зустрінеться з “Атлетіко”.