Определилось место проведения футбольного матча Украина - Польша
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Польский футбольный союз принял решение о проведении домашнего товарищеского поединка сборных Польши и Украины, сообщает УНН со ссылкой на Twitter союза.
Контрольный поединок между национальными сборными Польши и Украины, в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2020 запланирован на 31 марта 2020 года, состоится в Хожуве на "Шленск".
Такое решение было принято на заседании правления Польского футбольного союза.
Отметим, что стадион в Хожуве может вместить 47 245 болельщиков.
Как сообщал УНН, украинцы кроме соперничества с поляками в рамках подготовки к Евро-2020 проведут матч с действующими чемпионами мира.