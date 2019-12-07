Визначилось місто проведення футбольного матчу Україна – Польща
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Польський футбольний союз прийняв рішення стосовно проведення домашнього товариського поєдинку збірних Польщі та України, повідомляє УНН з посиланням на Twitter союзу.
Контрольний поєдинок між національними збірними Польщі та України, який у рамках підготовки до фінального турніру Євро-2020 запланований на 31 березня 2020 року, відбудеться в Хожуві на “Шльонскі”.
Таке рішення було прийняте на засіданні правління Польського футбольного союзу.
Відзначимо, що стадіон в Хожуві може вмістити 47 245 уболівальників.
Як повідомляв УНН, українці крім суперництва з поляками в рамках підготовки до Євро-2020 проведуть матч із чинними чемпіонами світу.