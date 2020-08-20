Определились партии-лидеры выборов в Киевсовет - соцопрос

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 90355 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103401 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129009 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108637 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128801 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101607 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102367 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104097 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101977 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101520 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Определились партии-лидеры выборов в Киевсовет - соцопрос

Определились партии-лидеры выборов в Киевсовет - соцопрос

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. На выборах Киевского городского совета в четверку лидеров электоральных симпатий киевлян попадают «Слуга народа», «Удар», «Европейская солидарность» и «Батькивщина». Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» балансирует на грани проходного барьера. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в августе ВОО «Передовые правовые инициативы».

Следует отметить, что электоральные симпатии избирателей несколько изменились по сравнению с июньским опросом. Партия «Слуги народа» и «Европейская солидарность» начали терять голоса, у «Удара», «Батькивщины» - наоборот, выросли показатели электоральных симпатий.

Результаты данного опроса показали, что рейтинг партии «Слуги народа» просел на 8%, несмотря на потерю процентов, за СН готовы проголосовать большинство киевлян - 21,20%. На второе место выходит партия действующего мэра Виталия Кличко «Удар», которая улучшила свои показатели на 3,5% по сравнению с результатами опроса в июне. За «Удар» готовы проголосовать 18,55% киевлян.

На третьем месте «Европейская солидарность» - 14,75%. По сравнению с июнем, ЕС потеряла 2,9%.

«Батькивщина» занимает четвертое место с небольшим отрывом от ЕС. За нее готовы отдать свои голоса 12,25% избирателей. По сравнению с прошлым опросом «Батькивщина» улучшила свои показатели на 2,6%.

ОПЗЖ, выдвинувшая на выборы мэра, по сути, двух кандидатов: официально Александра Попова и неофициально – Андрея Пальчевского, - получает лишь 5,92% электоральных симпатий на выборах в Киевсовет.

Другие партии не преодолевают пятипроцентный барьер.

Одноименная партия блогера Анатолия Шария, которого СМИ связывают с ОПЗЖ из-за его регулярного появления в эфирах телеканалов из орбиты Виктора Медведчука, набирает 4,7% голосов.

Отказ Святослава Вакарчука от депутатского мандата не остался незамеченным избирателями. За партию «Голос», выдвинувшую в мэры столицы шоумена Сергея Притулу, готовы отдать голоса лишь 3,67% киевлян.

За «Перемогу Пальчевского» телеведущего каналов Медведчука Андрея Пальчевского готовы проголосовать 3,33% избирателей.

Украинские Национальные Новости

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