Визначилися партії-лідери виборів до Київради - соцопитування

Слід зазначити, що електоральні симпатії виборців дещо змінилися в порівнянні з червневим опитуванням. Партія «Слуги народу» і «Європейська солідарність» почали втрачати голоси, у «Удару», «Батьківщини» - навпаки, виросли показники електоральних симпатій.



Результати даного опитування показали, що рейтинг партії «Слуги народу» просів на 8%, незважаючи на втрату відсотків, за СН готові проголосувати більшість киян - 21,20%. На друге місце виходить партія чинного мера Віталія Кличка «Удар», яка покращила свої показники на 3,5% у порівнянні з результатами опитування в червні. За «Удар» готові проголосувати 18,55% киян.



На третьому місці «Європейська солідарність» - 14,75%. У порівнянні з червнем, ЄС втратила 2,9%.



«Батьківщина» займає четверте місце з невеликим відривом від ЄС. За неї готові віддати свої голоси 12,25% виборців. У порівнянні з минулим опитуванням «Батьківщина» поліпшила свої показники на 2,6%.



ОПЗЖ, що висунула на вибори мера, по суті, двох кандидатів: офіційно Олександра Попова і неофіційно - Андрія Пальчевського, - отримує лише 5,92% електоральних симпатій на виборах до Київради.



Інші партії не долають п'ятивідсотковий бар'єр.



Однойменна партія блогера Анатолія Шарія, якого ЗМІ пов'язують з ОПЗЖ через його регулярної появи в ефірах телеканалів з орбіти Віктора Медведчука, набирає 4,7% голосів.



Відмова Святослава Вакарчука від депутатського мандата не залишився непоміченим виборцями. За партію «Голос», що висунула в мери столиці шоумена Сергія Притулу, готові віддати голоси лише 3,67% киян.



За «Перемогу Пальчевського» телеведучого каналів Медведчука Андрія Пальчевського готові проголосувати 3,33% виборців.