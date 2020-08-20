Визначилися партії-лідери виборів до Київради - соцопитування
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. На виборах Київської міської ради в четвірку лідерів електоральних симпатій киян потрапляють «Слуга народу», «Удар», «Європейська солідарність» і «Батьківщина». Партія «Опозиційна платформа - За життя» балансує на межі прохідного бар'єру. Про це свідчать дані опитування, проведеного в серпні ВГО «Передові правові ініціативи».
Слід зазначити, що електоральні симпатії виборців дещо змінилися в порівнянні з червневим опитуванням. Партія «Слуги народу» і «Європейська солідарність» почали втрачати голоси, у «Удару», «Батьківщини» - навпаки, виросли показники електоральних симпатій.
Результати даного опитування показали, що рейтинг партії «Слуги народу» просів на 8%, незважаючи на втрату відсотків, за СН готові проголосувати більшість киян - 21,20%. На друге місце виходить партія чинного мера Віталія Кличка «Удар», яка покращила свої показники на 3,5% у порівнянні з результатами опитування в червні. За «Удар» готові проголосувати 18,55% киян.
На третьому місці «Європейська солідарність» - 14,75%. У порівнянні з червнем, ЄС втратила 2,9%.
«Батьківщина» займає четверте місце з невеликим відривом від ЄС. За неї готові віддати свої голоси 12,25% виборців. У порівнянні з минулим опитуванням «Батьківщина» поліпшила свої показники на 2,6%.
ОПЗЖ, що висунула на вибори мера, по суті, двох кандидатів: офіційно Олександра Попова і неофіційно - Андрія Пальчевського, - отримує лише 5,92% електоральних симпатій на виборах до Київради.
Інші партії не долають п'ятивідсотковий бар'єр.
Однойменна партія блогера Анатолія Шарія, якого ЗМІ пов'язують з ОПЗЖ через його регулярної появи в ефірах телеканалів з орбіти Віктора Медведчука, набирає 4,7% голосів.
Відмова Святослава Вакарчука від депутатського мандата не залишився непоміченим виборцями. За партію «Голос», що висунула в мери столиці шоумена Сергія Притулу, готові віддати голоси лише 3,67% киян.
За «Перемогу Пальчевського» телеведучого каналів Медведчука Андрія Пальчевського готові проголосувати 3,33% виборців.