Определились первые полуфиналисты АТР Cup
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. На кортах Австралии состоялись первых два командных поединка премьерного розыгрыша теннисного АТР Cup, передает УНН со ссылкой на сайт соревнования.
Хозяева корта победили со счетом 2:1 сборную Великобритании. В первой игре Ник Кириос обыграл Кэмерона Норре - 6:2, 6:2, но Алекс де Минаур уступил Эвансу - 6:7, 6:4, 6:7. В решающей парной встрече Кириос и Минаур нанесли поражение Джейми Маррею и Джо Солсбери - 3:6, 6:3, 18:16.
В другой встрече Россия нанесла поражение Швейцарии 3:0.
Заметим, что в полуфинале ATP Cup сборная Австралии встретится с победителем пары Испания - Бельгии, а россияне с лучшей из сборных Сербии - Канады.
Добавим, другие матчи 1/4 финала пройдут сегодня.