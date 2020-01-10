Визначились перші півфіналісти АТР Cup

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КИЇВ. 10 січня. УНН. На кортах Австралії відбулися перші два командні поєдинки прем'єрного розіграшу тенісного АТР Cup, передає УНН з посиланням на сайт змагання.

Господарі корту перемогли з рахунком 2:1 збірну Великої Британії. У першій грі Нік Кіріос обіграв Кемерона Норре – 6:2, 6:2, але Алекс де Мінаур поступився Евансу – 6:7, 6:4, 6:7. У вирішальній парній зустрічі Кіріос та Мінаур завдали поразки Джеймі Маррею і Джо Солсбері – 3:6, 6:3, 18:16.

В іншій зустрічі Росія завдала поразки Швейцарії 3:0.

Зауважимо, що у півфіналі ATP Cup збірна Австралії зустрінеться з переможцем пари Іспанія – Бельгії, а росіяни із кращою зі збірних Сербії – Канади.

Додамо, інші матчі 1/4 фіналу пройдуть сьогодні.

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