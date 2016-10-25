Военнослужащего приговорили к 3 годам заключения за самовольное оставление воинской части

Установлено, что в течение 2015-2016 годов солдат дважды самовольно оставлял воинскую часть и в период отсутствия на службе проводил время по своему усмотрению. Работниками правоохранительных органов военнослужащий был задержан по месту своего проживания.

Суд признал солдата виновным по ч.ч. 3 и 4 ст. 407 УК Украины и приговорил его к реальному лишению свободы сроком на три года.