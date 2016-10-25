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Військовослужбовця засудили до 3-років ув'язнення за самовільне залишення військової частини

Військовослужбовця засудили до 3-років ув'язнення за самовільне залишення військової частини

Київ • УНН

 • 7409 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На Київщині у Білій Церкві за самовільне залишення військової частини військовослужбовця контрактної служби засуджено до 3 років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

Встановлено, що протягом 2015-2016 років солдат двічі самовільно залишав військову частину та у період відсутності на службі проводив час на власний розсуд. Працівниками правоохоронних органів військовослужбовець був затриманий за місцем свого проживання.

Суд визнав солдата винним за ч.ч. 3 та 4 ст. 407 КК України та засудив його до реального позбавлення волі строком на три роки.

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