Военнослужащие Кропивницкого получат квартиры - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ-КРОПИВНИЦКИЙ. 6 ноября. УНН. До конца года военнослужащие Кропивницкого гарнизона получат 85 квартир. Об этом во время пребывания в Кировоградской области сообщил Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак, сообщает УНН-центр.
"Находясь в Кировоградской области, я осмотрел строительство жилого дома на 70 квартир для военных, которое мы планируем завершить до конца этого года. Кроме этого, мы закупим еще 15 квартир для военнослужащих этого региона ", - подчеркнул С.Полторак.
Также во время совместного совещания с главой Кировоградской ОГА Сергеем Кузьменко С.Полторак обсудил строительство коттеджного городка для военнослужащих Вооруженных Сил Украины.