Военнослужащие Кропивницкого получат квартиры - Минобороны

"Находясь в Кировоградской области, я осмотрел строительство жилого дома на 70 квартир для военных, которое мы планируем завершить до конца этого года. Кроме этого, мы закупим еще 15 квартир для военнослужащих этого региона ", - подчеркнул С.Полторак.

Также во время совместного совещания с главой Кировоградской ОГА Сергеем Кузьменко С.Полторак обсудил строительство коттеджного городка для военнослужащих Вооруженных Сил Украины.