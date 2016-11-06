Військовослужбовці Кропивницького отримають квартири - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ-КРОПИВНИЦЬКИЙ. 6 листопада. УНН. До кінця року військовослужбовці Кропивницького гарнізону отримають 85 квартир. Про це під час перебування на Кіровоградщині повідомив Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак, повідомляє УНН-центр.
“Перебуваючи на Кіровоградщині, я оглянув будівництво житлового будинку на 70 квартир для військових, який ми плануємо завершити до кінця цього року. Окрім цього, ми закупимо ще 15 квартир для військовослужбовців цього регіону”, — наголосив С.Полторак.
Також під час спільної наради з Головою Кіровоградської ОДА Сергієм Кузьменком С.Полторак обговорив будівництво котеджного містечка для військовослужбовців Збройних Сил України.