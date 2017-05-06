Военнослужащий 54-й ОМБ покончил с собой из-за проблем в семье
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В расположении 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Чугуеве Харьковской области военнослужащий покончил с собой. Об этом сообщается на странице подразделения в Facebook, передает УНН.
“Сегодня в нашей бригаде произошел случай суицида. По факту смерти военнослужащего 1977 года начато служебное расследование”, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что по предварительным данным причиной самоубийства стали семейные обстоятельства.