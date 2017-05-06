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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 31775 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Військовослужбовець 54-ї ОМБ укоротив собі віку через проблеми в сім'ї

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. У розташуванні 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ у Чугуєві Харківської області військовослужбовець вкоротив собі віку. Про це повідомляється на сторінці підрозділу в Facebook, передає УНН.

Військовослужбовець 54-ї ОМБ укоротив собі віку через проблеми в сім'ї

“Сьогодні у нашій бригаді трапився випадок суїциду. За фактом смерті військовослужбовця 1977 року народження розпочато службове розслідування”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що за попередніми даними причиною самогубства стали сімейні обставини.

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