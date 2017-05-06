Військовослужбовець 54-ї ОМБ укоротив собі віку через проблеми в сім'ї
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У розташуванні 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ у Чугуєві Харківської області військовослужбовець вкоротив собі віку. Про це повідомляється на сторінці підрозділу в Facebook, передає УНН.
“Сьогодні у нашій бригаді трапився випадок суїциду. За фактом смерті військовослужбовця 1977 року народження розпочато службове розслідування”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що за попередніми даними причиною самогубства стали сімейні обставини.