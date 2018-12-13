Военнопленного моряка Оприско посетил адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Вчера, военнопленного украинского моряка, члена экипажа МБАК "Никополь", посетил адвокат. Об этом передает УНН со ссылкой на страницу Николая Полозова в Facebook.
"Военнопленного украинского моряка Андрея Опрыско - члена экипажа МБАК "Никополь" сегодня посетил адвокат нашей команды защиты Маммет Мамбетов", - написал Полозов.
Андрей чувствует себя нормально, настроение бодрое. Он рассказал, что получил передачу с вещами и продуктами, а также получил письма от родных.
Полозов написал, что несмотря ни на что, Андрей продолжает заниматься спортом.
Андрей, так же как и другие моряки, считает себя военнопленным и отказался давать показания следователю. Он, как и другие моряки, чувствует поддержку Украины и поблагодарил всех, кто помогает ему и борется за их спасение.
Напомним, захваченный русскими в районе Керченского пролива моряк, капитан буксира "Яны Капу" Олег Мельничук отказался от дачи показаний и вины.