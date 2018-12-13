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Захоплений РФ капітан буксира відмовився від надання свідчень - адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Захоплений росіянами у районі Керченської протоки моряк, капітан буксира "Яни Капу" Олег Мельничук відмовився від надання свідчень і визнання провини. Про це повідомив його адвокат Едем Семедляєв, передає УНН.

Захоплений РФ капітан буксира відмовився від надання свідчень - адвокат

"Сьогодні (12 грудня - ред.) пройшли слідчі заходи щодо капітана буксира "Яни Капу" Олега Мельничука. У своїх свідченнях він вказав, що у відповідності з Женевською конвенцією є військовополоненим, винним себе не вважає і не дає будь-яких свідчень", - написав Семедляєв в Facebook.

З його слів, "Олег у міру своїх сил підтримує свою команду, а також просив подякувати всім, хто допомагає українським морякам".

28 листопада в окупованому Криму заарештували до 25 січня командира буксира "Яни Капу" Олега Мельничука.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

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