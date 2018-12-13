Захваченный РФ капитан буксира отказался от дачи показаний - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Захваченный россиянами в районе Керченского пролива моряк, капитан буксира "Яны Капу" Олег Мельничук отказался от дачи показаний и признания вины. Об этом сообщил его адвокат Эдем Семедляев, передает УНН.
"Сегодня (12 декабря - ред.) прошли следственные мероприятия в отношении капитана буксира "Яны Капу" Олега Мельничука. В своих показаниях он указал, что в соответсвии с Женевской конвенцией является военнопленным, виновным себя не считает и не даёт каких-либо показаний", - написал Семедляев в Facebook.
С его слов, "Олег в меру своих сил поддерживает свою команду, а также просил поблагодарить всех, кто помогает украинским морякам".
28 ноября в оккупированном Крыму арестовали до 25 января командира буксира "Яны Капу" Олега Мельничука.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.