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Військовополоненого моряка Оприска відвідав адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Вчора, військовополоненого українського моряка, члена екіпажу МБАК "Нікополь", відвідав адвокат. Про це передає УНН з посиланням на сторінку Миколи Полозова у Facebook.

Військовополоненого моряка Оприска відвідав адвокат

"Військовополоненого українського моряка Андрія Оприска - члена екіпажу МБАК "Нікополь" сьогодні відвідав адвокат нашої команди захисту Маммет Мамбетов", - написав Полозов.

Андрій почуває себе нормально, настрій бадьорий. Він розказав, що отримав передачу з речами та продуктами, а також отримав листи від рідних.

Полозов написав, що не дивлячись ні на що, Андрій продовжує займатись спортом.

Андрій, так само як і інші моряки, вважає себе військовополоненим і відмовився давати показання слідчому. Він, які і інші моряки, відчуває підтримку України і подякував всім, хто допомагає йому та бореться за їх спасіння.

Нагадаємо, захоплений росіянами у районі Керченської протоки моряк, капітан буксира "Яни Капу" Олег Мельничук відмовився  від надання свідчень і визнання провини.

Українські Національні Новини

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