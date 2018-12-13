Військовополоненого моряка Оприска відвідав адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Вчора, військовополоненого українського моряка, члена екіпажу МБАК "Нікополь", відвідав адвокат. Про це передає УНН з посиланням на сторінку Миколи Полозова у Facebook.
"Військовополоненого українського моряка Андрія Оприска - члена екіпажу МБАК "Нікополь" сьогодні відвідав адвокат нашої команди захисту Маммет Мамбетов", - написав Полозов.
Андрій почуває себе нормально, настрій бадьорий. Він розказав, що отримав передачу з речами та продуктами, а також отримав листи від рідних.
Полозов написав, що не дивлячись ні на що, Андрій продовжує займатись спортом.
Андрій, так само як і інші моряки, вважає себе військовополоненим і відмовився давати показання слідчому. Він, які і інші моряки, відчуває підтримку України і подякував всім, хто допомагає йому та бореться за їх спасіння.
Нагадаємо, захоплений росіянами у районі Керченської протоки моряк, капітан буксира "Яни Капу" Олег Мельничук відмовився від надання свідчень і визнання провини.