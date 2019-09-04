Военного-наркодилера задержали в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Военная прокуратура Житомирского гарнизона поймала младшего сержанта во время повторного сбыта амфетамина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.
"21 июня 2019 года в ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий правоохранители задокументировали факт незаконного сбыта наркотиков военнослужащим. 4 сентября 2019 года этот же военнослужащий снова продал амфетамин. Наркотическое средство и денежные средства, полученные за него торговцем, изъято, а злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.
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Планируется сообщение военном-наркодилеру о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
"Сейчас продолжаются обыски по месту жительства младшего сержанта и осмотр места его задержания. Также готовится подача в суд ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения", - говорится в сообщении.