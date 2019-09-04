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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 109664 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121143 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112711 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118788 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124427 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150411 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150125 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Актуальное
Военного-наркодилера задержали в Житомирской области

Военного-наркодилера задержали в Житомирской области

Киев  •  УНН

 • 11445 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Военная прокуратура Житомирского гарнизона поймала младшего сержанта во время повторного сбыта амфетамина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"21 июня 2019 года в ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий правоохранители задокументировали факт незаконного сбыта наркотиков военнослужащим. 4 сентября 2019 года этот же военнослужащий снова продал амфетамин. Наркотическое средство и денежные средства, полученные за него торговцем, изъято, а злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Планируется сообщение военном-наркодилеру о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

"Сейчас продолжаются обыски по месту жительства младшего сержанта и осмотр места его задержания. Также готовится подача в суд ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения", - говорится в сообщении.

Украинские Национальные Новости

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