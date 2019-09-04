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Військового-наркодилера затримали на Житомирщині

Військового-наркодилера затримали на Житомирщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Військова прокуратура Житомирського гарнізону впіймала молодшого сержанта під час повторного збуту амфетаміну. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.

"21 червня 2019 року в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій правоохоронці задокументували факт незаконного збуту наркотиків військовослужбовцем. 4 вересня 2019 цей же військовослужбовець знову продав амфетамін. Наркотичний засіб та грошові кошти, отримані за нього торговцем, вилучено, а зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

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Планується повідомлення військовому-наркодилеру про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

"Наразі тривають обшуки за місцем проживання молодшого сержанта та огляд місця його затримання. Також готується подача до суду клопотання про обрання фігурантові запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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