Военный комитет НАТО 22 мая посвятит заседание Украине

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 100330 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 104701 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 107503 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 108789 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 134365 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113844 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139270 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144864 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130280 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130331 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Военный комитет НАТО 22 мая посвятит заседание Украине

Военный комитет НАТО 22 мая посвятит заседание Украине

Киев  •  УНН

 • 12459 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Военный комитет, высший военный орган НАТО, соберется 22 мая 2019 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На одном из заседаний начальники штабов обороны государств-членов Альянса обсудят ситуацию в Украине, говорится в сообщении на сайте НАТО, передаёт УНН.

"В 2019 году начальники штабов обороны стран-союзников НАТО встретятся во второй раз, чтобы обсудить вопрос о сдерживании и оборонительные позиции НАТО и расширении сферы ответственности Главнокомандующего объединёнными силами НАТО в Европе. Они также проведут два заседания со своими главными партнерами по обороне - одно с Украиной, а другое со своими коллегами по Средиземноморскому диалогу", - говорится в заявлении.

Предполагается, что военачальники начнут свой день со встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы получить информацию о политическом контексте и обсудить ключевые стратегические вопросы, стоящие перед Североатлантическим альянсом.

Заседание относительно Украины, отмечают в НАТО, позволит получить обновленную информацию о текущей ситуации в области безопасности, последних событиях и обсудить будущее сотрудничество Альянса и страны.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины ранее проголосовала за законопроект о проведении Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве.

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