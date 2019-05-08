Военный комитет НАТО 22 мая посвятит заседание Украине

"В 2019 году начальники штабов обороны стран-союзников НАТО встретятся во второй раз, чтобы обсудить вопрос о сдерживании и оборонительные позиции НАТО и расширении сферы ответственности Главнокомандующего объединёнными силами НАТО в Европе. Они также проведут два заседания со своими главными партнерами по обороне - одно с Украиной, а другое со своими коллегами по Средиземноморскому диалогу", - говорится в заявлении.



Предполагается, что военачальники начнут свой день со встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы получить информацию о политическом контексте и обсудить ключевые стратегические вопросы, стоящие перед Североатлантическим альянсом.



Заседание относительно Украины, отмечают в НАТО, позволит получить обновленную информацию о текущей ситуации в области безопасности, последних событиях и обсудить будущее сотрудничество Альянса и страны.



Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины ранее проголосовала за законопроект о проведении Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве.