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Військовий комітет НАТО 22 травня присвятить засідання Україні

Військовий комітет НАТО 22 травня присвятить засідання Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Військовий комітет, вищий військовий орган НАТО, збереться 22 травня 2019 року в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. На одному із засідань начальники штабів оборони держав-членів Альянсу обговорять ситуацію в Україні, йдеться в повідомленні на сайті НАТО, передає УНН.

"У 2019 році начальники штабів оборони країн-союзників НАТО зустрінуться вдруге, щоб обговорити питання про стримування і оборонні позиції НАТО і розширення сфери відповідальності Головнокомандувача об'єднаними силами НАТО в Європі. Вони також проведуть два засідання зі своїми головними партнерами по обороні - одне з Україною, а інше зі своїми колегами по Середземноморському діалогу", - йдеться в заяві.

Передбачається, що воєначальники почнуть свій день із зустрічі з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, щоб отримати інформацію про політичний контекст і обговорити ключові стратегічні питання, які стоять перед Північноатлантичним альянсом.

Засідання щодо України, зазначають в НАТО, дозволить отримати оновлену інформацію про поточну ситуацію в області безпеки, останні події і обговорити майбутню співпрацю Альянсу і країни.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада України раніше проголосувала за законопроект про проведення Парламентської асамблеї НАТО в Києві.

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