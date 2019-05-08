Військовий комітет НАТО 22 травня присвятить засідання Україні

"У 2019 році начальники штабів оборони країн-союзників НАТО зустрінуться вдруге, щоб обговорити питання про стримування і оборонні позиції НАТО і розширення сфери відповідальності Головнокомандувача об'єднаними силами НАТО в Європі. Вони також проведуть два засідання зі своїми головними партнерами по обороні - одне з Україною, а інше зі своїми колегами по Середземноморському діалогу", - йдеться в заяві.



Передбачається, що воєначальники почнуть свій день із зустрічі з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, щоб отримати інформацію про політичний контекст і обговорити ключові стратегічні питання, які стоять перед Північноатлантичним альянсом.



Засідання щодо України, зазначають в НАТО, дозволить отримати оновлену інформацію про поточну ситуацію в області безпеки, останні події і обговорити майбутню співпрацю Альянсу і країни.



Як повідомляв УНН, Верховна Рада України раніше проголосувала за законопроект про проведення Парламентської асамблеї НАТО в Києві.