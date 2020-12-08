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Военных поймали на торговле оружием и боеприпасами из зоны ООС

Военных поймали на торговле оружием и боеприпасами из зоны ООС

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Военнослужащих, проходящих службу в Одесской и Донецкой областях, уличили в сбыте оружия и боеприпасов из зоны проведения ООС. Так, им уже сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В состав преступной группировки входили военные, проходящие службу в Одесской и Донецкой областях. Злоумышленники наладили продажу оружия и боеприпасов и снабжения из зоны проведения ООС. Организатора и еще одного активного участника задержано, им уже сообщено о подозрении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что летом оперативники Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины (ДБН НПУ) получили информацию о том, что некоторые военнослужащие наладили продажу огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов на территории Одесской и Донецкой областей. Информацию зарегистрировали и совместно со следователями Главного следственного управления (ГСУ) и оперативниками Департамента уголовного розыска (ОКР) начали документирование деятельности преступной группировки.

Так, для разоблачения лиц, причастных к хищению и незаконному сбыту оружия, полицейским понадобилось шесть месяцев. За это время правоохранители установили организаторов и участников группировки, места нахождения схронов оружия и задокументировали сбыт автомата Калашникова, пистолета Макарова, тротиловх и дымовых шашек, подствольного гранатомета, гранат Ф-1 и РГД-5 и запалов к ним, бронежилетов и боеприпасов различного калибра. В общем проведены оперативные закупки огнестрельного оружия, боеприпасов на почти 15 тыс. долл.

В ходе совместной спецоперации членов преступной группы задержано. Одновременно проведено санкционированные обыски по местам проживания фигурантов на территории Одесской и Донецкой областей в автомобилях, которые злоумышленники использовали в своей преступной деятельности.

Главное следственное управление Нацполиции расследует уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Организатора и еще одного активного участника задержано в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им уже сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Украине правоохранители ликвидировали разветвленную систему сбыта оружия и задержали ее 31-летнего организатора.

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