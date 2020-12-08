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Військових спіймали на торгівлі зброєю та боєприпасами із зони ООС

Військових спіймали на торгівлі зброєю та боєприпасами із зони ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Військовослужбовців, які проходять службу в Одеській та Донецькій областях, викрили на збуті зброї та боєприпасів із зони проведення ООС. Так, їм вже повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

“До складу злочинного угруповання входили військові, які проходять службу в Одеській та Донецькій областях. Зловмисники налагодили продаж зброї і боєприпасів та їх постачання із зони проведення ООС. Організатора та ще одного активного учасника затримано, їм уже повідомлено про підозру”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що влітку оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України (ДБН НПУ) отримали інформацію про те, що деякі військовослужбовці налагодили продаж вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів на території Одеської та Донецької областей. Інформацію зареєстрували та спільно зі слідчими Головного слідчого управління (ГСУ) і оперативниками Департаменту карного розшуку (ДКР) розпочали документування діяльності злочинного угруповання.

Так, для викриття осіб, причетних до розкрадання та незаконного збуту зброї, поліцейським знадобилося шість місяців. Упродовж цього часу правоохоронці встановили організаторів і учасників угруповання, місця знаходження схронів зброї та задокументували збут автомата Калашникова, пістолета Макарова, тротиловх та димових шашок, підствольного гранатомету, гранат Ф-1 та РГД-5 й запали до них, бронежилетів та набоїв різного калібру. Загалом проведено оперативні закупки вогнепальної зброї, набоїв та боєприпасів на майже 15 тис. дол.

У ході спільної спецоперації членів злочинної групи затримано. Одночасно проведено санкціоновані обшуки за місцями мешкання фігурантів на території Одеської та Донецької областей і в автомобілях, які зловмисники використовували в своїй злочинній діяльності.

Головне слідче управління Нацполіції розслідує кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.

Організатора та ще одного активного учасника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм уже повідомлено про підозру і вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в Україні правоохоронці ліквідували розгалужену систему збуту зброї та затримали її 31-річного організатора. 

Українські Національні Новини

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