Военные сбили еще один беспилотник оккупантов над Лисичанском

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. В районе Лисичанска экипаж вертолета Ми-24 из состава Объединенных сил сбил очередной российский БПЛА "Орлан-10". Об этом сообщила пресс-служба ООС, передает УНН.

"Сегодня, 13 октября, в небе над Лисичанском снова был обнаружен беспилотный летательный аппарат противника. В 8.09 радиотехническими средствами обнаружена воздушная цель, предварительно идентифицирована как беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", который находится на вооружении вооруженных сил Российской Федерации. Цель маневрировала, выполняя очевидно разведывательный полет по маршруту Лисичанск - Северодонецк. Сразу же дежурные силы противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность №1. Командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым было принято решение для уничтожения цели привлечь вертолет огневой поддержки Ми-24", - сообщили в пресс-службе ООС.

Как отметили в ведомстве, в 8.45 экипаж вертолета армейской авиации из состава Объединенных сил получил команду "Воздух!" и взлетел на перехват цели. После преследования в 9.58 объект был уничтожен в районе населенного пункта Боровское. Уже в 10.10 подразделениями наземных войск Объединенных сил его обломки были найдены и идентифицированы.

При этом в ООС добавили, что, потеряв два беспилотных летательных аппарата над Лисичанском вчера, 12 октября, противник снова отправляет многоцелевые беспилотные авиационные комплексы по тому же маршруту.

Напомним, 12 октября украинские военные сбили один из двух ударных беспилотных летательных аппаратов, которые со стороны боевиков двигались в сторону Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

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