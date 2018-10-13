Військові збили ще один безпілотник окупантів над Лисичанськом

"Сьогодні, 13 жовтня, в небі над Лисичанськом знову було виявлено безпілотний літальний апарат противника. О 8.09 радіотехнічними засобами виявлена повітряна ціль, попередньо ідентифікована як безпілотний літальний апарат “Орлан-10”, який знаходиться на озброєнні збройних сил Російської Федерації. Ціль маневрувала, виконуючи вочевидь розвідувальний політ за маршрутом Лисичанськ – Сєверодонецьк. Одразу ж чергові сили протиповітряної оборони були приведені в бойову готовність №1. Командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим було прийнято рішення для знищення цілі залучити вертоліт вогневої підтримки Мі-24", - повідомили в прес-службі ООС.

Як зазначили у відомстві, о 8.45 екіпаж чергового вертольота армійської авіації зі складу Об'єднаних сил отримав команду “Повітря!” та злетів на перехоплення цілі. Після переслідування о 9.58 об'єкт був знищений в районі населеного пункту Боровське. Вже о 10.10 підрозділами наземних військ Об'єднаних сил його уламки були знайдені та ідентифіковані.

При цьому в ООС додали, що, втративши два безпілотних літальних апарати над Лисичанськом вчора, 12 жовтня, противник знову відправляє багатоцільові безпілотні авіаційні комплекси за тим самим маршрутом.

Нагадаємо, вчора, 12 жовтня, українські військові збили один з двох ударних безпілотних літальних апаратів, які з боку бойовиків рухалися в бік Лисичанського нафтопереробного заводу.