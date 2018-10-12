Летів у напрямку Лисичанського НПЗ: військові збили ударний безпілотник бойовиків на Донбасі

ukru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 52689 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 96933 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 136613 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 113925 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 106364 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 112758 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 137041 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74952 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83421 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 175328 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.5 м/с
79 %
750 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через 30 хвилин
Популярнi новини
Готувала ракетний удар по базі морпіхів ЗСУ: в Одесі затримали агентку фсб

Готувала ракетний удар по базі морпіхів ЗСУ: в Одесі затримали агентку фсб

24 березня, 11:57 • 42121 перегляди
росія намагається звинуватити Україну в атаці на її енергооб’єкти: що відомо

росія намагається звинуватити Україну в атаці на її енергооб’єкти: що відомо

24 березня, 11:59 • 43492 перегляди
Міноборони заявило про збільшення кількості звернень до центрів рекрутингу

Міноборони заявило про збільшення кількості звернень до центрів рекрутингу

24 березня, 11:59 • 47709 перегляди
росія та США відновили переговори в Ер-Ріяді

росія та США відновили переговори в Ер-Ріяді

24 березня, 12:00 • 34228 перегляди
Сили оборони звільнили частину територій біля Дворічної на Харківщині

Сили оборони звільнили частину територій біля Дворічної на Харківщині

24 березня, 12:23 • 39381 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 136613 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 137041 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 175327 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 514825 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 594468 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 3512 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 23394 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 24049 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 31976 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58549 перегляди
Актуальне
Летів у напрямку Лисичанського НПЗ: військові збили ударний безпілотник бойовиків на Донбасі

Летів у напрямку Лисичанського НПЗ: військові збили ударний безпілотник бойовиків на Донбасі

Київ • УНН

 • 18111 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Українські військові сьогодні вранці збили один з двох ударних безпілотних літальних апаратів, які з боку бойовиків рухалися в бік Лисичанського нафтопереробного заводу. Про це йдеться у повідомленні оперативного командування “Північ” на сторінці у Facebook, передає УНН.

За їхньою інформацією, сьогодні вранці, 12 жовтня, черговими засобами протиповітряної оборони ОТУ “Північ” були виявлені 2 безпілотних літальних апарати, які перетнули лінію розмежування та рухались у напрямку Лисичанського нафтопереробного заводу.

“Обидва БПЛА були ідентифіковані як ударні та ті, що несуть загрозу життю та здоров’ю мирних мешканців. Було прийнято рішення на застосування засобів ППО. В результаті відбиття повітряної атаки один безпілотний літальний апарат противника було збито, другому вдалось повернутися на непідконтрольну територію”, — розповіли в ОТУ “Північ”.

Зазначається, що один з двох безпілотників вдалося збити на висоті 2000 м. Під час ураження ніхто із цивільного населення не постраждав.

У той же час, у прес-службі ООС повідомили про знищення обох безпілотників.

"Для недопущення атак на стратегічно важливі державні та військові об'єкти, цілі, які увійшли в зону ураження засобів ППО, негайно були знищені черговими вогневими засобами на максимальних висотах", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, сьогодні бойовики застосували проти наших бійців на Донбасі артилерію та міномети

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,844.00
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,043.90
Ethereum
$2,085.33