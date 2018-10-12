Летів у напрямку Лисичанського НПЗ: військові збили ударний безпілотник бойовиків на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Українські військові сьогодні вранці збили один з двох ударних безпілотних літальних апаратів, які з боку бойовиків рухалися в бік Лисичанського нафтопереробного заводу. Про це йдеться у повідомленні оперативного командування “Північ” на сторінці у Facebook, передає УНН.
За їхньою інформацією, сьогодні вранці, 12 жовтня, черговими засобами протиповітряної оборони ОТУ “Північ” були виявлені 2 безпілотних літальних апарати, які перетнули лінію розмежування та рухались у напрямку Лисичанського нафтопереробного заводу.
“Обидва БПЛА були ідентифіковані як ударні та ті, що несуть загрозу життю та здоров’ю мирних мешканців. Було прийнято рішення на застосування засобів ППО. В результаті відбиття повітряної атаки один безпілотний літальний апарат противника було збито, другому вдалось повернутися на непідконтрольну територію”, — розповіли в ОТУ “Північ”.
Зазначається, що один з двох безпілотників вдалося збити на висоті 2000 м. Під час ураження ніхто із цивільного населення не постраждав.
У той же час, у прес-службі ООС повідомили про знищення обох безпілотників.
"Для недопущення атак на стратегічно важливі державні та військові об'єкти, цілі, які увійшли в зону ураження засобів ППО, негайно були знищені черговими вогневими засобами на максимальних висотах", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, сьогодні бойовики застосували проти наших бійців на Донбасі артилерію та міномети.