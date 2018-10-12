Летел в направлении Лисичанского НПЗ: военные сбили ударный беспилотник боевиков на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Украинские военные сегодня утром сбили один из двух ударных беспилотных летательных аппаратов, которые со стороны боевиков двигались в сторону Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Север" на странице в Facebook, передает УНН.
По их информации, сегодня утром, 12 октября, средствами противовоздушной обороны ОТУ "Север" были обнаружены 2 беспилотных летательных аппарата, которые пересекли линию разграничения и двигались в направлении Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.
"Оба БПЛА были идентифицированы как ударные и несущие угрозу жизни и здоровью мирных жителей. Было принято решение на применение средств ПВО. В результате отражения воздушной атаки один беспилотный летательный аппарат противника был сбит, второму удалось вернуться на неподконтрольную территорию", - рассказали в ОТУ "Север".
Отмечается, что один из двух беспилотников удалось сбить на высоте 2000 м. При поражении никто из гражданского населения не пострадал.
В то же время, в пресс-службе ООС сообщили об уничтожении двух беспилотников.
"Для недопущения атак на стратегически важные государственные и военные объекты, цели, которые вошли в зону поражения средств ПВО, немедленно были уничтожены очередными огневыми средствами на максимальных высотах", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, сегодня боевики применили против наших бойцов на Донбассе артиллерию и минометы.