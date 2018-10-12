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Бойовики застосували проти наших бійців на Донбасі артилерію та міномети

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Незаконні збройні формування протягом сьогоднішнього дня здійснили 13 обстрілів українських позицій на Донбасі, втрат серед наших бійців немає. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу Об’єднаних сил на сторінці у Facebook, передає УНН.

“Упродовж дня, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 3 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами... Втрат серед особового складу Об’єднаних сил не допущено”, — розповіли у штабі.

Зокрема, як повідомили у прес-центрі, вдень ворог відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил в районі населених пунктів Новоолександрівка, Троїцьке, Світлодарськ, Новолуганське, Новотроїцьке, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове та Лебединське.

“Опорні пункти наших військ поблизу Новолуганського окупанти обстріляли з артилерії калібру 100 мм та озброєння бойових машин піхоти. По позиціях біля Троїцького та Світлодарська противник застосовував міномети 82-го калібру”, — зазначили у штабі.

Водночас у штабі Об’єднаних сил запевнили, що ситуація в районі проведення операції залишається під контролем.

Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 27 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.

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