Боевики применили против наших бойцов на Донбассе артиллерию и минометы

"В течение дня, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 3 случая применения вооружения, запрещенного минского соглашениями ... Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - рассказали в штабе.

В частности, как сообщили в пресс-центре, днем ​​враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Новоалександровка, Троицкое, Светлодарск, Новолуганское, Новотроицкое, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово и Лебединский.

"Опорные пункты наших войск вблизи Новолуганского оккупанты обстреляли из артиллерии калибра 100 мм и вооружения боевых машин пехоты. По позициям у Троицкого и Светлодарска противник применял минометы 82-го калибра", - отметили в штабе.

В то же время в штабе Объединенных сил заверили, что ситуация в районе проведения операции остается под контролем.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 27 раз открывали огонь по позициям наших войск.