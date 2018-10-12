ООС: бойовики 27 разів порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 27 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Під час обстрілів озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, було застосовано 10 разів. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.
Бойовики 27 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Під час обстрілів озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, було застосовано 10 разів.
“Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районі населених пунктів Кримське, Новозванівка, Троїцьке, Луганське, Світлодарськ, Красногорівка, Мар’їнка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції Об’єднаних сил в районі населених пунктів Луганське, Чермалик та Лебединське противник обстрілював з мінометів 120-го калібру, а по опорних пунктах біля Луганського, Світлодарська та Гнутового вів вогонь з мінометів калібру 82 мм. По захисниках Водяного крім того окупанти застосовували озброєння бойових машин піхоти”, — йдеться у повідомленні прес-центру ООС.
Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
За даними розвідки, двох бойовиків минулої доби знищено та шість поранено.