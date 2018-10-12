ООС: бойовики 27 разів порушували режим припинення вогню

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 27 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Під час обстрілів озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, було застосовано 10 разів. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.