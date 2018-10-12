ООС: боевики 27 раз нарушали режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 27 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время обстрелов вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, было применено 10 раз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.
Боевики 27 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время обстрелов вооружение, запрещенное минского договоренностям, было применено 10 раз.
“Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районе населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Светлодарск, Красногоровка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Луганское, Чермалык и Лебединский противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Луганского, Светлодарска и Гнутово вел огонь из минометов калибра 82 мм. По защитниках Водяного кроме того оккупанты применяли вооружения боевых машин пехоты”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
По данным разведки, двух боевиков прошедшие сутки уничтожено и шесть получили ранения.