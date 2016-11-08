Военные в зоне АТО получили большую часть дров на зиму - Минобороны

"Минобороны Украины продолжает работу по созданию необходимых запасов топлива для обогрева военнослужащих в районе проведения АТО. Сейчас военные части и подразделения в районе АТО получили для обогрева более 40 тыс. складометров дров, еще около 10 тыс. складометров дров поступит до конца года", - сказала О.Гаврилюк.

По ее словам, подразделения АТО получат в январе-феврале следующего года оставшиеся 10 тыс. складометров, необходимых для завершения отопительного сезона.

Как сообщал УНН, за неделю главные управления Госгеокадастра в областях приняли 1 174 приказа о выделении земельных участков участникам АТО и семьям погибших военных.