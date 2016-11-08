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15 марта, 19:03 • 113569 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161902 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135164 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127864 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111419 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104767 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100959 просмотра

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Военные в зоне АТО получили большую часть дров на зиму - Минобороны

Военные в зоне АТО получили большую часть дров на зиму - Минобороны

Киев • УНН

 • 8317 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Военнослужащие в зоне АТО получили более 40 тыс. складометров дров для обогрева, для отопительного сезона запланировали отправить еще 20 тыс. складометров. Об этом сообщила начальник управления коммуникаций и печати Министерства обороны Оксана Гаврилюк, передает корреспондент УНН.

"Минобороны Украины продолжает работу по созданию необходимых запасов топлива для обогрева военнослужащих в районе проведения АТО. Сейчас военные части и подразделения в районе АТО получили для обогрева более 40 тыс. складометров дров, еще около 10 тыс. складометров дров поступит до конца года", - сказала О.Гаврилюк.

По ее словам, подразделения АТО получат в январе-феврале следующего года оставшиеся 10 тыс. складометров, необходимых для завершения отопительного сезона.

Как сообщал УНН, за неделю главные управления Госгеокадастра в областях приняли 1 174 приказа о выделении земельных участков участникам АТО и семьям погибших военных.

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