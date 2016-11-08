Військові в зоні АТО отримали більшу частину дров на зиму - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Військовослужбовці в зоні АТО отримали понад 40 тис. складометрів дров для обігріву, для опалювального сезону заплановано відправити ще 20 тис. складометрів. Про це повідомила начальник управління комунікацій та преси Міністерства оборони Оксана Гаврилюк, передає кореспондент УНН.
"Міноборони України продовжує роботу зі створення необхідних запасів пального для обігріву військовослужбовців в районі проведення АТО. Наразі військові частини та підрозділи в районі АТО отримали для обігріву понад 40 тис. складометрів дров, ще близько 10 тис. складометрів дров надійде до кінця року"", - сказала О.Гаврилюк.
За її словами, підрозділи АТО отримують у січні-лютому наступного року решту 10 тис. складометрів, необхідних для завершення опалювального сезону.
Як повідомляв УНН, за тиждень головними управліннями Держгеокадастру в областях прийнято 1 174 накази про виділення земельних ділянок учасникам АТО та родинам загиблих воїнів.