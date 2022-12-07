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Военные США изучают скорость использования боеприпасов в войне рф против Украины

Военные США изучают скорость использования боеприпасов в войне рф против Украины

Киев • УНН

 • 643754 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Военные Соединенных Штатов изучают скорость использования боеприпасов в войне рф против Украины, чтобы убедиться, что Пентагон точно рассчитывает оружие, которое ему понадобится в случае любых будущих конфликтов или операций. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, передает УНН.

Детали

Западные официальные лица заявили, что россия исчерпала значительную часть своих высокоточных боеприпасов во время вторжения в Украину, а ее промышленность не может производить все виды боеприпасов и систем вооружений из-за западных санкций.

“Украина, которая вооружается западными странами, также использует артиллерию и другие виды боеприпасов быстрыми темпами”, — пишет Reuters.

Военные США имеют планы действий на случай потенциальных конфликтов по всему миру, которые предполагают, сколько войск, техники и боеприпасов может потребоваться.

Цитата

“Мы сейчас проводим анализ, чтобы убедиться, что наши военные планы на случай чрезвычайных ситуаций, которых множество по всему миру, чтобы убедиться, что мы сделали правильную математику, правильные оценки”, — сказал Милли.

“Мы вернемся к промышленности, чтобы предпринять любые корректирующие действия... чтобы убедиться, что у нас есть соответствующий уровень запасов на случай, если что-то произойдет”, — добавил он.

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