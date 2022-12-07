Військові США вивчають швидкість використання боєприпасів у війні рф проти України

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Західні офіційні особи заявили, що росія вичерпала значну частину своїх високоточних боєприпасів під час вторгнення в Україну, а її промисловість не може виробляти всі види боєприпасів і систем озброєнь через західні санкції.

“Україна, яка озброюється західними країнами, також використовує артилерію та інші види боєприпасів швидкими темпами”, — пише Reuters.

Військові США мають плани дій на випадок потенційних конфліктів по всьому світу, які передбачають, скільки військ, техніки та боєприпасів може знадобитися.

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“Ми зараз проводимо аналіз, щоб переконатися, що наші військові плани на випадок надзвичайних ситуацій, яких безліч по всьому світу, щоб переконатися, що ми зробили правильну математику, правильні оцінки”, — сказав Міллі.

“Ми повернемося до промисловості, щоб зробити будь-які коригувальні дії... щоб переконатися, що у нас є відповідний рівень запасів на випадок, якщо щось станеться”, — додав він.