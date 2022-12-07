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Військові США вивчають швидкість використання боєприпасів у війні рф проти України

Військові США вивчають швидкість використання боєприпасів у війні рф проти України

Київ • УНН

 • 643754 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Військові Сполучених Штатів вивчають швидкість використання боєприпасів у війні рф проти України, щоб переконатися, що Пентагон точно розраховує зброю, яка йому знадобиться в разі будь-яких майбутніх конфліктів або операцій. Про це пише Reuters з посиланням на заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, передає УНН.

Деталі

Західні офіційні особи заявили, що росія вичерпала значну частину своїх високоточних боєприпасів під час вторгнення в Україну, а її промисловість не може виробляти всі види боєприпасів і систем озброєнь через західні санкції.

“Україна, яка озброюється західними країнами, також використовує артилерію та інші види боєприпасів швидкими темпами”, — пише Reuters.

Військові США мають плани дій на випадок потенційних конфліктів по всьому світу, які передбачають, скільки військ, техніки та боєприпасів може знадобитися.

Цитата

“Ми зараз проводимо аналіз, щоб переконатися, що наші військові плани на випадок надзвичайних ситуацій, яких безліч по всьому світу, щоб переконатися, що ми зробили правильну математику, правильні оцінки”, — сказав Міллі.

“Ми повернемося до промисловості, щоб зробити будь-які коригувальні дії... щоб переконатися, що у нас є відповідний рівень запасів на випадок, якщо щось станеться”, — додав він.

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