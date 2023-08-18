Военные рф пытали мужчину, чтобы узнать о ВСУ: одному из них сообщили о подозрении - прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Очередному российскому оккупанту сообщили о подозрении из-за того, что он вместе с другими российскими военными в Черниговской области пытал и издевался над мужчиной, чтобы узнать данные о подразделениях ВСУ, сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Сообщается, что российские военные 6 марта 2022 года задержали мужчину в селе Шестовица Черниговской области. Они пытали его, чтобы узнать о подразделениях ВСУ, указали в прокуратуре. Также мужчине они нанесли телесные повреждения.
Затем оккупанты, как отмечается, незаконно удерживали потерпевшего сутки на территории села в антисанитарных условиях. Его держали на улице без верхней одежды при низкой температуре, не оказали мужчине медицинскую помощь, в которой он нуждался из-за телесных повреждений, которые нанесли российские захватчики, указали в прокуратуре.
Отмечается, что подозреваемый угрожал потерпевшему убийством, показывая и направляя в его сторону огнестрельное оружие. Он также применял другие формы психологического насилия.
“Такие действия являются бесчеловечным обращением и пытками, что прямо запрещено международным гуманитарным правом”, - отмечается в сообщении Офиса Генерального прокурора.
Сейчас военному рф сообщено о подозрении.
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