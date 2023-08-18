Військові рф катували чоловіка, щоб дізнатися про ЗСУ: одному з них повідомили про підозру - прокуратура

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Повідомляється, що російські військові 6 березня 2022 року затримали чоловіка в селі Шестовиця Чернігівської області. Вони катували його, аби дізнатися про підрозділи ЗСУ, вказали у прокуратурі. Також чоловікові вони завдали тілесних ушкоджень.

Потім окупанти, як зазначається, незаконно утримували потерпілого добу на території села в антисанітарних умовах. Його тримали на вулиці без верхнього одягу при низькій температурі. Катівники не надали чоловіку медичну допомогу, яку він потребував через тілесні ушкодження, які нанесли російські загарбники, вказали у прокуратурі.

Зазначається, що підозрюваний погрожував потерпілому вбивством, показуючи та направляючи в його бік вогнепальну зброю. Він також застосовував інші форми психологічного насильства.

“Такі дії є нелюдським поводженням та катуванням, що прямо заборонено міжнародним гуманітарним правом”, - зазначається у повідомлені Офісу Генерального прокурора.

Наразі військовому рф повідомлено про підозру.

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