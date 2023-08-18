Військові рф катували чоловіка, щоб дізнатися про ЗСУ: одному з них повідомили про підозру - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Черговому російському окупанту повідомили про підозру через те, що він разом із іншими російськими військовими на Чернігівщині катував та знущався з чоловіка, аби дізнатись дані про підрозділи ЗСУ, повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що російські військові 6 березня 2022 року затримали чоловіка в селі Шестовиця Чернігівської області. Вони катували його, аби дізнатися про підрозділи ЗСУ, вказали у прокуратурі. Також чоловікові вони завдали тілесних ушкоджень.
Потім окупанти, як зазначається, незаконно утримували потерпілого добу на території села в антисанітарних умовах. Його тримали на вулиці без верхнього одягу при низькій температурі. Катівники не надали чоловіку медичну допомогу, яку він потребував через тілесні ушкодження, які нанесли російські загарбники, вказали у прокуратурі.
Зазначається, що підозрюваний погрожував потерпілому вбивством, показуючи та направляючи в його бік вогнепальну зброю. Він також застосовував інші форми психологічного насильства.
“Такі дії є нелюдським поводженням та катуванням, що прямо заборонено міжнародним гуманітарним правом”, - зазначається у повідомлені Офісу Генерального прокурора.
Наразі військовому рф повідомлено про підозру.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Повідомлено про підозру ще 31 колаборанту з окупаційної "мвс рф", які брали участь в катуваннях