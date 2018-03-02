Военные пенсионеры получат повышенные пенсии в марте - Розенко

"Мы выполняем свое обещание о том, что перерасчет пенсий военным пенсионерам будет осуществлен с 1 января 2018 года. Сейчас как раз идет процесс пересчета и первые средства люди начнут получать, по дополнительным сведениям, уже в марте. То есть, в течение марта-начале апреля, я убежден, все военные пенсионеры получат свой перерасчет ", - сказал он.

Розенко отметил, что в этом году размер пенсий военнослужащих повысится в среднем на 1500 гривен.

"Но это не окончательное повышение. Следующий этап перерасчета пенсий военным будет осуществлен с 1 января 2019 года. Мы прогнозируем, что в среднем пенсии военных пенсионеров вырастут в 2 - 2,5 раза в зависимости от категории, срока службы, звания и т.д.", - подчеркнул вице-премьер.

Розенко также выразил надежду, что уже в ближайшее время Верховная Рада на законодательном уровне унормирует вопрос военных пенсий.

Напомним, 21 февраля Кабинет Министров Украины одобрил решение о повышении пенсий военнослужащим с 1 января в среднем на 1,5 тыс. грн.