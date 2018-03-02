Військові пенсіонери отримають підвищені пенсії у березні - Розенко

КИЇВ. 2 березня. УНН. Перерахунок пенсій військовим пенсіонерам буде здійснений з 1 січня 2018 року і перші кошти люди почнуть отримувати вже в березні. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає УНН з посиланням на прес-службу віце-прем’єра.