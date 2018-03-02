Військові пенсіонери отримають підвищені пенсії у березні - Розенко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Перерахунок пенсій військовим пенсіонерам буде здійснений з 1 січня 2018 року і перші кошти люди почнуть отримувати вже в березні. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає УНН з посиланням на прес-службу віце-прем’єра.
“Ми виконуємо свою обіцянку про те, що перерахунок пенсій військовим пенсіонерам буде здійснений з 1 січня 2018 року. Зараз якраз триває процес перерахунку і перші кошти люди почнуть отримувати по додатковим відомостям вже в березні. Тобто, протягом березня-початку квітня, я переконаний, всі військові пенсіонери отримають свій перерахунок”, — сказав він.
Розенко зауважив, що у цьому році розмір пенсій військовослужбовців підвищиться в середньому на 1500 гривень.
“Але це не остаточне підвищення. Наступний етап перерахунку пенсій військовим буде здійснений з 1 січня 2019 року. Ми прогнозуємо, що в середньому пенсії військових пенсіонерів зростуть в 2 — 2,5 рази в залежності від категорії, строку служби, звання тощо”, — наголосив віце-прем’єр.
Розенко також висловив сподівання, що вже найближчим часом Верховна Рада на законодавчому рівні унормує питання військових пенсій.
Нагадаємо, 21 лютого Кабінет Міністрів України схвалив рішення про підвищення пенсій військовослужбовцям з 1 січня в середньому на 1,5 тис. грн.