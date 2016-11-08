Военные инженеры из Каменец-Подольского поехали служить в зону АТО
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. В рамках очередной ротации, на восток отправилась группа военных из Каменец-Подольского. Об этом сообщает пресс-служба городского совета, передает корреспондент УНН.
В течение трех месяцев более пятидесяти военных инженеров будут выполнять задачи в зоне АТО.
На службу бойцов провели командир 48-й инженерной бригады Виктор Коршок, родные и представители власти. Военнослужащих благословил отец Александр.
Напомним, 1 октября 30 бойцов роты специального назначения "Богдан" отправились в зону проведения АТО.