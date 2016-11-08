Військові інженери з Кам’янець-Подільського поїхали служити в зону АТО
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. У рамках чергової ротації, на Схід вирушила група військових з Кам'янець-Подільського. Про це повідомляє прес-служба міської ради, передає кореспондент УНН.
Упродовж трьох місяців понад п’ятдесят військових інженерів виконуватимуть завдання у зоні АТО.
На службу бійців провели командир 48-ї інженерної бригади Віктор Коршок, рідні і представники влади. Військовослужбовців благословив отець Олександр.
Нагадаємо, 1 жовтня тридцять бійців роти спеціального призначення "Богдан" вирушили в зону проведення АТО.