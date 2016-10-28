Военная прокуратура и СБУ провели обыски в ООО "Лужники"

В частности, обыскивали места несения службы пограничных нарядов.

По результатам осмотра служебных помещений Госпогранслужбы запрещенных предметов и материалов обнаружено не было. Вместе с тем, одному из военнослужащих данного подразделения вручено уведомление о подозрении в ст.419 ч.2 УК (нарушение уставных правил несения пограничной службы), говорится в сообщении.

В то же время, как прокомментировали ситуацию в ГФС в Закарпатской области, в отношении сотрудников таможенного поста "Лужники" Закарпатской таможни ГФС работники военной прокуратуры и представители Службы безопасности Украины никаких следственных действий не совершали.

Напомним, ГФСУ прекратила деятельность центра минимизации таможенных платежей и транзитно-конвертационной группы, действовавшие на территории Харьковской и Луганской областей.