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Військова прокуратура та СБУ провели обшуки у ПП “Лужанка”

Військова прокуратура та СБУ провели обшуки у ПП “Лужанка”

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сьогодні, 28 жовтня, у пункті пропуску “Лужанка” на кордоні з Угорщиною співробітниками військової прокуратури та СБУ здійснено обшук службових приміщень контрольних служб. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Мукачівського прикордонного загону.

Зокрема, обшукували місця несення служби прикордонних нарядів.

За результатами огляду службових приміщень держприкордонслужби заборонених предметів та матеріалів виявлено не було. Разом із тим, одному з військовослужбовців даного підрозділу вручено повідомлення про підозру за ст.419 ч.2 ККУ (Порушення статутних правил несення прикордонної служби), йдеться у повідомлення.

У той же час, як прокоментували ситуацію у ДФС у Закарпатській області, щодо працівників митного посту “Лужанка” Закарпатської митниці ДФС працівники військової прокуратури та представники Служби безпеки України жодних слідчих дій не здійснювали.

Нагадаємо, ДФСУ припинила діяльність центру мінімізації митних платежів і транзитно-конвертаційної групи, які діяли на території Харківської та Луганської областей.

Українські Національні Новини

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