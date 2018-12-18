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Военная прокуратура назвала основную версию взрывов на арсенале в Калиновке

Киев • УНН

 • 30417 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Основной версией взрывов на военных складах в Калиновке Винницкой области является проникновение неустановленных лиц на территорию арсенала, которые умышленно совершили детонацию боеприпасов. Об этом сообщили в Военной прокуратуре Винницкого гарнизона Центрального региона Украины в ответе на информационный запрос УНН.

Военная прокуратура назвала основную версию взрывов на арсенале в Калиновке

"Одной из основных версий в указанном уголовном производстве, которая обосновывается собранными доказательствами, является проникновение посторонних лиц на территорию арсенала и умышленное инициирование ими детонации (взрывов) боеприпасов", - говорится в ответе на запрос.

Также в военной прокуратуре сообщили, что по делу взрывов на арсенале в Калиновке сообщение о подозрении конкретным лицам осуществляется только после всестороннего и полного досудебного расследования в соответствии с требованиями УПК и при наличии неопровержимых доказательств их вины.

Как сообщал УНН, в рамках уголовного производства в отношении взрывов на арсенале в Калиновке было назначено 35 судебных экспертиз, из них 20 проведены.

26 сентября 2017 в Калиновке начались взрывы на одном из крупнейших складов боеприпасов ВСУ. С Калиновки и окружающих сел эвакуировали около 30 000 человек.

23 марта 2017 на складе боеприпасов в городе Балаклея, что на В Харьковской области, произошел пожар. Боеприпасы от огня детонировали несколько дней. Поврежденные дома, пострадавшие и сумма убытков, превысила 200 млн грн.

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