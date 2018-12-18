Військова прокуратура назвала основну версію вибухів на арсеналі в Калинівці
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Основною версією вибухів на військових складах у Калинівці Вінницької області є проникнення невстановлених осіб на територію арсеналу, які умисно здійснили детонацію боєприпасів. Про це повідомили у Військовій прокуратурі Вінницького гарнізону Центрального регіону України у відповіді на інформаційний запит УНН.
"Однією з основних версій у вказаному кримінальному провадженні, яка обґрунтовується зібраними доказами, є проникнення сторонніх осіб на територію арсеналу та умисне ініціювання ними детонації (вибухів) боєприпасів", - йдеться у відповіді на запит.
Також у військовій прокуратурі поінформували, що у справі вибухів на арсеналі в Калинівці повідомлення про підозру конкретним особам здійснюється тільки після всебічного та повного досудового розслідування у відповідності до вимог КПК та за наявності беззаперечних доказів їх вини.
Як повідомляв УНН, у межах кримінального провадження щодо вибухів на арсеналі в Калинівці було призначено 35 судових експертиз, з них 20 проведено.
26 вересня 2017 року у Калинівці розпочались вибухи на одному з найбільших складів боєприпасів ЗСУ. З Калинівки та навколишніх сіл евакуювали близько 30 тисяч осіб.
23 березня 2017 року на складі боєприпасів у місті Балаклія, що на Харківщині, сталася пожежа. Боєприпаси від вогню детонували кілька днів. Пошкоджені будинки, постраждалі та сума збитків, що перевищила 200 млн грн.