Донецкая область: войска рф обстреляли частный сектор и промобъект
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. За прошедшие сутки российские войска ударили по частному сектору и промышленному объекту в Курахово Донецкой области. Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует УНН.
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"На Донецком направлении россияне обстреляли Курахово – попали в частный сектор и промышленный объект", – сообщил Кириленко.
Детали
По информации главы ОВА, ситуация в регионе за сутки такая:
Вечером 8 ноября россияне нанесли удар по Краматорску - 1 ребенок ранен, повреждена школа и близлежащие дома.
Также из артиллерии обстреляли Авдеевку - 1 человек погиб, 1 ранен. 3 человека ранены в Красногоровке.
На Горловском направлении больше всего пострадала Часовоярская громада. В Часовом Яру 1 человек погиб, 2 ранены. Повреждены детсад, школа и инфраструктурный объект. Полностью уничтожены 4 дома, частичные разрушения получили еще не менее 16.
Громко прошла ночь в Светлодарской громаде. Были обстрелы окрестностей Торецкой и Соледарской громад.
На Лисичанском направлении под огнем Торское и Заречное в Лиманской громаде и Серебрянка, Дроновка и Северск в Северской громаде. Информацию о пострадавших и объемах разрушений устанавливают.
Напомним
В Донецкой области обнаружили тела еще трех гражданских, которых убили российские оккупанты.