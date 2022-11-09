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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Донеччина: війська рф обстріляли приватний сектор і промоб'єкт

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Минулої доби російські війська вдарили по приватному сектору та промисловому об’єкту в Кураховому Донецької області. Про це в Telegram повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує УНН.

Цитата

"На Донецькому напрямку росіяни обстріляли Курахове – поцілили у приватний сектор та промисловий об’єкт", – повідомив Кириленко.

Деталі

За інформацією голови ОВА, ситуація в регіоні за добу така:

Ввечері 8 листопада росіяни завдали удару по Краматорську – 1 дитина поранена, пошкоджена школа та прилеглі будинки.

Також з артилерії обстріляли Авдіївку – 1 людина загинула, 1 поранена. 3 людини поранено у Красногорівці.

На Горлівському напрямку найбільше постраждала Часовоярська громада. У Часовому Яру 1 людина загинула, 2 поранено. Пошкоджені дитсадок, школа та інфраструктурний об’єкт. Повністю знищено 4 будинки, часткових руйнувань зазнали ще щонайменше 16. Гучно минула ніч у Світлодарській громаді, були обстріли околиць Торецької та Соледарської громад.

На Лисичанському напрямку під вогнем Торське і Зарічне у Лиманській громаді та Серебрянка, Дронівка і Сіверськ у Сіверській громаді. Інформацію щодо постраждалих та обсягів руйнувань встановлюємо.

Нагадаємо

У Донецькій області виявили тіла ще трьох цивільних, яких вбили російські окупанти. 

Українські Національні Новини

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