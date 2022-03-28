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Расследование Гаагского трибунала против россии: Малюська назвал последствия для военных преступников

Киев • УНН

 • 84619 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Уже 42 страны поддержали расследование Международного уголовного суда в Гааге относительно военных преступлений россии в Украине. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, информирует УНН.

Расследование Гаагского трибунала против россии: Малюська назвал последствия для военных преступников

Детали

Как отметил Малюська, в случае признания Международным уголовным судом военных преступлений россии, причастных к ним могут задержать в любой стране, которая признает юрисдикцию этого суда.

Все люди, которые совершили преступления против человечности и геноцид, являются потенциально людьми, в отношении которых уже ведется расследование, потому что 42 страны уже подали заявления и поддержали такое расследование МУС. Те люди, которых суд признает виновными, в конечном итоге получат наказание в виде, например, длительного лишения свободы.

"Мне сложно представить цивилизованную европейскую страну, которая бы не задержала и не передала МУС какого-то военного преступника, например, политического или военного руководителя из россии. Такой приговор будет означать, что дипломатический паспорт, скорее всего, россиянам не поможет, они будут заключены в тюрьму на территории любой европейской или другой страны, признающей юрисдикцию МУС, переданы в Гаагу и получат заключение. То есть это такой серьезный риск, которого россияне, очевидно, очень боятся", — написал Малюська.

Напомним

7 марта состоялось первое заседание Международного уголовного суда в Гааге в деле войны россии против Украины.

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